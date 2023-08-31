غليزان: حجز كمية من المفرقعات والألعاب النارية

تزامنا مع اقتراب المولد النبوي الشريف، وفي إطار محاربة الاتجار غير الشرعي بالمفرقعات عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، والأخطار والأضرار الناجمة عن استعمالها، تمكن أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بواد ارهيو، من حجز كمية من المفرقعات والألعاب النارية أجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام متمثلة في (30 بوقا نوع رومان كاندل، و24 وحدة نوع ستروبو سكوب، و10 علب عكري، إلى جانب 04 أبواق رفال 888 قاتلينق، و13 وحدة فولكونو وعلبة بها 138 طلقة نارية نوع رومان هوليداي) بقيمة مالية قدرت بـ12 مليون سنتيم، تم ضبطها على مستوى السد الثابت بالطريق السيار شرق غرب بواد رهيو على متن سيارة سياحية. وقد تم تحرير ملف قضائي في هذا الشأن، وإرساله إلى العدالة،مع حجز هذه المواد وتسليمها لمصالح الجمارك.