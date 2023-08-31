المدية: افتتاح سوق لبيع الأدوات واللوازم المدرسية

تحضيرا للدخول المدرسي المقبل تم اليوم افتتاح سوق لبيع الأدوات واللوازم المدرسية بدار الصناعات التقليدية بوسط مدينة المدية لتمكين الأولياء والتلاميذ من اقتناءها بأسعار في المتناول، وتأتي هذه التظاهرة التجارية التي تشرف عليها مصالح التجارة لبيع الأحذية، المآزر والمحافظ المدرسية إلى جانب الأدوات المدرسية والكتب المدرسية حيث تحرص مصالح مديرية التربية على فتح نقاط بيع للكتاب من أجل القضاء على الندرة التي تسجل خلال كل دخول مدرسي ومحاربة ظاهرة الباعة المضاربين في أسعار الأدوات المدرسية الذين ينتشرون عبر مختلف بلديات الولاية ، ومن المنتظر أن تشهد نفس التظاهرة التجارية بكل من مدن بني سليمان والبرواقية التي ستنطلق الأحد المقبل.