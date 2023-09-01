حركة الأساتذة: وزارة التربية تدعو إلى التأكد عبر المنصة الرقمية

أعلنت وزارة التربية الوطنية، أمس الخميس، أنه يتعين على الأساتذة المرسمين الذين سجلوا طلب المشاركة في التنقل إلى ولاية أخرى، عبر حسابهم الخاص على الأرضية الرقمية للوزارة، في الآجال التي تنتهي اليوم 31 أوت منتصف الليل، وجوبا الولوج إلى الأرضية الرقمية على نفس الحساب (https://ostad.education.gov.dz)، في الفترة من 5 إلى 7سبتمبر لتأكيد صحة المعلومات المسجلة.

وجاء في بيان للوزارة، "تعلم وزارة التربية الوطنية الأساتذة المرسمين الذين سجلوا طلب المشاركة في التنقل إلى ولاية أخرى، عبر حسابهم الخاص على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية، في الآجال التي تنتهي بتاريخ اليوم 31 أوت 2023 منتصف الليل، أنه يتعين عليهم وجوبا الولوج إلى الأرضية الرقمية على نفس الحساب (https://ostad.education.gov.dz)، في الفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 05 إلى يوم الخميس 07 سبتمبر 2023 منتصف النهار (12:00) للقيام بما يلي:

- التأكد مرة أخرى من صحة المعلومات المحجوزة على الأرضية الرقمية

- التأكد من صحة الوثائق التي تم رفعها على الأرضية الرقمية

- سحب الاستمارة في حالة تعديل وتصحيح المعلومات،

- سحب وثيقة الالتزام والقيام بتوقيعها والمصادقة عليها،

- إيداع وثيقة الالتزام المصادق عليها والاستمارة في حال التعديل على مستوى مديرية التربية الأصلية (مكان العمل الحالي).

وأضاف البيان "يعتبر تاريخ 07 سبتمبر 2023 منتصف النهار (12:00) آخر أجل لإيداع هاتين الوثيقتين على مستوى مديرية التربية، وتلغى تلقائيا طلبات المشاركة في طلب الدخول الولائي للأساتذة الذين لا يقومون بعملية الإيداع في الفترة المحددة أعلاه"