الطارف: الدرك يحجز 190 كلغ من اللحوم الفاسدة

حجزت مصالح الدرك الوطني بالطارف في نقطة مرورية ببلدية عين العسل 190 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك إثر تفتيش سيارة من نوع هونداي.

وتم العثور على هذه الكمية المعتبرة من اللحوم الفاسدة داخل الصندوق الخلفي لنفس السيارة وهي على نوعيات مختلفة تمثلت في 108 كلغ من الدجاج، 31 قطعة لصدر الدجاج، 22 قطعة من فخذ الدجاج، 6 قطع رؤوس ماعز مسلوخة ،6 كلغ من شحوم اللحوم ،5 كلغ من كبد الدجاج، 9 كلغ من اللحوم الحمراء ،3 كلغ من كبد البقر.

وبعد إخطار وكيل الجمهورية لمحكمة للاختصاص الإقليمي لذات المصالح تم تقديم ملف المتابعة القضائية بجنحة نقل مواد سريعة التلف على متن مركبة غير مجهزة وجنحة عدم احترام شروط النقل والتوضيب وجنحة عرض للبيع منتوج فاسد غير صالح للاستهلاك البشري، وحولت الكمية المحجوزة لحديقة الحيوانات بالبرابطية في لقالة.