وزير الصحة يستقبل سفيرة المملكة المتحدة

استقبل وزير الصحة الاستاذ عبد الحق سايحي مساء أمس الخميس، بمقر الوزارة، سفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالجزائر شارون آن واردل، وذلك بحضور إطارات من الإدارة المركزية.

وحسب بيان وزارة الصحة، استعرض الطرفان السياسات الصحية المنتهجة في كلا البلدين كما كان فرصة لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيعها في المجال الصحي بما يخدم مصلحة البلدين.

وخلال هذا اللقاء، يضيف البيان، أبرز الوزير النظام الصحي الجزائري الذي يرتكز على القطاع العمومي والخاص بالإضافة إلى مجانية العلاج المقدم عبر كل التراب الوطني إلى جانب الوقاية التي تم إدراج محورا كاملا لها في مخطط عمل المريض بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها لتفادي الكثير من الأمراض.

كما أبدى الوزير إعجابه بالسياسة الصحية المطبقة بالمملكة المتحدة ورغبته من الاستفادة منها من خلال تبادل الخبرات والمعارف بين مستشفيات الجزائرية والبريطانية مثل ما كان قائما سابقا بين مستشفى بني مسوس ومستشفى لندن.

كما اقترح أيضا وزير الصحة إمكانية الاستثمار في الجزائر في المجال الصحي مبرزا تحفيزات قانون الاستثمار الجديد الذي يسمح بممارسة هذا النشاط بكل ضمان وأريحية، يضيف ذات المصدر.

ومن جهتها، أبدت السفيرة رغبة بلادها في تعزيز مستوى التعاون القائم بين البلدين وترقية الشراكة الثنائية.

في الختام، اتفق الطرفان على مواصلة المباحثات والتشاور بخصوص المشاريع الثنائية الممكن إقامتها بين الطرفين والتي تعود بالفائدة على البلدين.