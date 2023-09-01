البويرة: فتح 271 منصب لتوظيف مكلفين بمحو الأمية

أعلنت ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بولاية البويرة عن فتح فترة تجديد العقود وتوظيف لفائدة المكلفون بمحو الأمية من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي على الأقل.

وكشفت ملحقة الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار بملحقة البويرة أنه وطبقا للمادة 04 من القرار الوزاري المؤرخ في 06-05-2008، والذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين المكلفين بمحو الأمية أن العدد الإجمالي للمناصب 271 للسنة الدراسية 2023/2024مع أن أغلب هذه المناصب مخصصة للتجديد.

وأضيف في الإعلان أنه على المترشحين إيداع ملفاتهم على مستوى ملحقة البويرة لمحو الامية وتعليم الكبار حيث يتكون الملف من طلب خطي ونسخة تثبت المستوى الدراسي ووثيقة ازاء الهدمة الوطنية وقائمتان للدارسين تضم 20 دارسا أو دارسة على الأقل.