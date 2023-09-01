وفاة الشاعر كريم العراقي

توفي فجر اليوم الجمعة الشاعر كريم العراقي، واسمه الحقيقي كريم عودة، عن عمر ناهز 68 عاما، حسبما أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الثقافية عارف الساعدي.

وقال الساعدي على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "أنعي لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبوظبي".

ولد كريم العراقي في منطقة الشاكرية كرادة مريم في بغداد، في 18 فيفري عام 1955، متحصل على شهادة في علم النفس، وموسيقى الأطفال من معهد المعلمين في بغداد.

وقد عمل المرحوم صاحب القصيدة الشهيرة (لا تشكو جرحا أنت صاحبه..) معلما في مدارس بغداد لعدة سنوات ثم عمل مشرفا متخصصا في كتابة الأوبريت المدرسي.

بدأ الكتابة والنشر منذ كان طالبا في المدرسة الابتدائية في مجلات عراقية عديدة منها: مجلة المتفرج، والراصد، والإذاعة والتلفزيون، وابن البلد، ووعي العمال ومجلة الشباب.

كما حصل على جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة تذكّر التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر.من أعماله، ديوان "للمطر وأم الضفيرة"، "ذات مرة"، "سالم يا عراق"، "الخنجر الذهبي"، و"الشارع المهاجر".