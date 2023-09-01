غليزان: الإطاحة بستة أشخاص يتاجرون في الممنوعات

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية غليزان من الإطاحة بستة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 23 و45 سنة، وحجز ما يفوق 100 قرص مهلوس وكمية من المخدرات وقرابة 80 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وهذا بعد الاستغلال الجيد لمعلومات مفادها استغلال مسكن وجعله وكرا لتعاطي مختلف الممنوعات. وبعد التنسيق مع النيابة المحلية تم مداهمة المسكن ليتم توقيف ثلاثة أشخاص داخله مع حجز 103 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وكمية من المخدرات بالإضافة إلى 77 وحدة من المشروبات الكحولية.

وقد مكنت التحقيقات التي باشرتها الفرقة بالتنسيق مع النيابة المحلية من تحديد هوية مموليهم الرئيسيين أين تم حجز كمية إضافية من المخدرات خلال عملية التفتيش.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية أين صدر ضدهم أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.