الجلفة: تسمم 13 شخصا بعين وسارة

تعرض ثلاثة عشر شخصا أمس الخميس لحالات تسمم غذائي ببلدية عين وسارة في الجلفة. وقد تم نقلهم من طرف عائلاتهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين وسارة لتلقي العلاج بعد ظهور أعراض التسمم عليهم.

وحسب مصدر طبي من مستشفى عين وسارة فإن المصابين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و60 سنة تناولوا "بيتزا وسوفلي محشي بالدجاج" لدى محل يقع بوسط مدينة عين وسارة. وقد تم التكفل بهم على مستوى المستشفى دون تسجيل حالات خطيرة، حيث غادروا جميعا المستشفى

وفي نفس الصدد أكد مسؤول بمكتب الصحة والنظافة لبلدية عين وسارة أن لجنة البلدية بالتنسيق مع مصالح التجارة قامة بخرجة ميدانية للمحل ولم تتمكن من العثور على الوجبة المقدمة التي صرح الاشخاص المتسممون بتناولها من جهتها المصالح المختصة فتحت تحقيقا في القضية

وفي حادثة مماثلة استقبل مستشفى عين وسارة حالتي تسمم لشخصين تناولو فاكهة العنب قامو بشرائها من أحد الباعة المتجولون تم التكفل بهم وغادروا المستشفى.