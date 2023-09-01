شبيبة الساورة تفوز على الاتحاد السوفي

تمكنت شبيبة الساورة أول أمس من الفوز في اللقاء الودي الذي جمعها بالصاعد الجديد الاتحاد السوفي خلال التربص الذي تقيمه بالعاصمة بنتيجة ثلاثة أهداف لواحد، تناوب على تسجيلها كل من بن يحي، سعد وعميور. وقد منح المدرب الشريف حجار أشباله راحة لمدة ثلاثة أيام على أن يعودوا إلى مواصلة أيام التربص بعد غد الاثنين حيث يواجهون اتحاد العاصمة يوم الأربعاء القادم لتكون العودة مباشرة إلى بشار لمواصلة الاستعدادات للمباراة الأولى برسم البطولة الوطنية أمام اتحاد بسكرة. وقد أجرى الفريق خلال هذا التربص عدة مباريات دية أمام مل من نجم بن عكنون، اتحاد الحراش، نصر حسين واتحاد سوف، وبغض النظر عن نتائج هذه المواجهات الحبية فإنها سمحت للطاقم الفني بقيادة حجار من تحديد معالم التشكيلة التي يدخل بها غمار البطولة يوم 15سبتمبر القادم.

وأوضح رئيس الشبيبة مامون حمليلي في تصرح خص به جريدة الخبر قال"لقد وفقنا إلى أبعد حد في أن يكون التربص ناجحا وهو الذي حصل، حيث أن الظروف والمكان سمح للفريق بأداء تربص ناجح من كل الجوانب، ونحن ننتظر من المدرب حجار تقريرا مفصلا، وإذا ما كان في حاجة إلى تدعيمات جديدة قبل نهاية الميركاتو، على كل حال نحن مستعدون للاستجابة لطلبه إذا أراد ذلك".

وأضاف" إن تربص العاصمة سمح للمدرب من أخذ فكرة عن إمكانيات كل لاعب، ولا شك أنه يملك فكرة شاملة عن التشكيلة الأساسية التي يدخل بها غمار البطولة في ظل إجراء عدد معتبر من المقابلات الودية والعمل المكثف الذي خضع له اللاعبون الذين حصلوا على راحة قصيرة لمدة ثلاثة أيام تليها المباراة الودية الأخيرة أمام اتحاد العاصمة التي تكون معيارا حقيقيا للاستعدادات التي قمنا بها بعد نعود إلى بشار لمواصلة تحضيراتنا".