جمارك تلمسان تكشف عن حصيلتها

سجلت مصالح المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية66 عملية حجز في مجال مكافحة التهريب بشتى أشكاله،و في هرم هذه العمليات عملية تم انجاز عمليات تتعلق بحجز المخدرات و المؤثرات العقلية، حيث أسفرت عن حجز ما يقارب 90 كغ من الكيف المعالج و 800 غرام من الكوكايين، كما تم حجز أيضا أكثر من67.785وحدة من المؤثرات العقلية، و هذا بالتنسيق والتعاون مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، و على إثر هذه العمليات تم توقيف 34 متهم وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

في حين أن المحجوزات من الأسلحة و الذخيرة فقد تمثلت في حجز مسدسين آليين مستعملين و بندقتي صيد بحرية مستعملة، أما بالنسبة للعتاد الحساس فقد تم تسجيل حجز أربعة مناظير مستعملة و كاميرا مراقبة و كذا قلم مزود بكاميرا،و صيد مهيأ للهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع أفراد حراس السواحل. من جهة أخرى و خلال نفس الفترة من السنة الجارية و في 8 عمليات نوعية حجزت ذات المصالح 29.000علبة سجائر و 21.800وحدة من الشمة، و12.076وحدة من المشروبات الكحولية، أسفرت هذه العمليات عن توقيف 13 مخالف، في الوقت الذي وضعت الجمارك في تلمسان يدها على العملة الصعبة من خلال حجز 14.730أورو ، تم حجزها من طرف أعوان فحص المسافرين على مستوى كل من المحطة البحرية بميناء الغزوات و كذا مطار مصالي الحاج الدولي بتلمسان. كما مست عمليات الحجز بضائع أخرى التمور، الأسمدة الفلاحية، قطع الغيار المستعملة ،الملابس المستعملة الهواتف النقالة، أجهزة كهرومنزلية مختلفة، أجهة الحاسوب ، أغذية القطط ،سيارات ،جرار ،شاحنات ودراجات نارية أما بالنسبة للقيمة الإجمالية للبضائع المحجوزة خلال الفترة المذكورة فقد بلغت 55.429.722,35دج كما قدرت الغرامات المستحقة بــــ 673.022.974,7 دج.