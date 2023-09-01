المدية: الاطاحة بأربع شبكات إجرامية مختصة في ترويج المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح الأمن لولاية المدية من الاطاحة باربعة شبكات اجرامية بعين بوسيف وقصر البخاري.

العملية الأولى أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم كانوا على متن سيارتهم كمية من المؤثرات العقلية كانت مخزنة بإحكام بالمركبة وبعضها بالمسكن العائلي لأحد المشتبه فيهم تقدر بـ (44) كبسولة من نوع بريقابلين 300ملغ .

العملية الثانية أسفرت عن توقيف اربعة متورطين بحوزتهم (480) قرص مؤثر عقلي ومبلغ مالي معتبر وأسلحة بيضاء من مختلف الأحجام بدائرة قصر البخاري.

العملية الثالثة تمكنت الفرقة المستقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة عين بوسيف بتوقيف 4أشخاص بحوزتهم (345) قرص مهلوس ومبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج.

العملية الرابعة أسفرت عن توقيف (3) متورطين وحجز قرص بغلافه من المخدر وحجز مبلغ مالي معتبر من عائدات الترويج.

وقد تم تقديم المتهمين امام الجهات القضائية.