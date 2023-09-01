وفد أمريكي يشرع في زيارة إلى المخيمات الصحراوية

يشرع اليوم الجمعة وفد من الولايات المتحدة الأمريكية يقوده جوشوا هاريس نائب مساعد كاتب الدولة والمكلف بشمال إفريقيا بمكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية، في زيارة إلى المخيمات الصحراوية، حسبما أفادته وكالة الأنباء الصحراوية.

وكشفت ذات الوكالة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لإعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن برنامج الزيارة يشمل إجراء محادثات سياسية مع القيادة الصحراوية وعقد لقاءات مع مجموعات من النساء والشباب، بالإضافة إلى زيارة بعض المرافق.

وسيستقبل الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الوفد الأمريكي في ختام زيارته، يُضيف المصدر ذاته.

وجددت جبهة البوليساريو تأكيدها على تعاونها التام والبناء مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في سبيل التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية عن طريق ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف، وغير القابل للمساومة، وغير القابل للتقادم في تقرير المصير والاستقلال طبقا لقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.