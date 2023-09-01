تسجيل 25 حالة غرق خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية 25 حالة وفاة غرقا من بينها 22 حالة على مستوى شواطئ البحر، وهذا خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 أوت المنصرم.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن مصالح الحماية المدنية سجلت خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 31 أوت 25 حالة وفاة غرقا، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب 22 حالة على مستوى شواطئ البحر و3 حالات بالمجمعات المائية".

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع عدد الأشخاص المتوفين غرقا منذ الفاتح جوان المنصرم إلى 268 حالة، 199 منهم على مستوى الشواطئ و69 حالة في المجمعات المائية.

وأضاف ذات المسؤول أن عدد تدخلات الحماية المدنية على مستوى الشواطئ بلغ منذ بداية موسم الاصطياف 68.365 تدخل تم خلالها إنقاذ 45.100 شخص من الغرق.