سيسي يستدعي 25 لاعبا لمواجهة "الخضر"

أعلن مدرب المنتخب السنغالي لكرة القدم، أليو سيسي، اليوم الجمعة، عن قائمة تضم 25 لاعبا، تحسبا للمواجهة الودية التي تجمعهم بالمنتخب الوطني الجزائري يوم 12 سبتمبر الجاري بالعاصمة السنغالية داكار.

وضمت القائمة صفوة لاعبي منتخب "أسود تيرانغا"، أبرزهم متوسط الميدان الهجومي ساديو ماني، والمدافع كاليدو كوليبالي، والحارس إيدوار ميندي زميل رياض محرز في نادي الأهلي السعودي.

وحسم المنتخبان الجزائري والسنغالي تأشيرة تأهلهما للمرحلة النهائية لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (كان-2023) المقررة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 بكوت ديفوار.

وفيما يلي قائمة الـ25 لاعبا الذين وجهت لهم الدعوة تحسبا لودية الخضر:

حراسة المرمى:

ادوارد مندي، سينس ديينغ، موري دياو.

الدفاع :

كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، يوسف سبالي، موسى نياكاتي، عبدو الله ندياي، ابدو لاي سيك، اسماعيل جاكوب، عبدو الله ندور، فورموسي ميندي.

وسط الميدان:

غانا غوي، شيخو كواتي، كريبين دياتا، باتي سيس، بابي ماتارا سارا، ليامين كامرا، ديون لوبي.

الهجوم :

ساديو ماني، اسماعيلا سار، بولايي ديا، ايليمان نيداي، حبيب ديالو، نيكولاس جاكسون.