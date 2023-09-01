عسكر النيجر ينددون بتصريحات ماكرون

نددت حكومة المجلس العسكري في النيجر بتصريحات الرئيس الفرنسي واعتبرتها تدخلا جديدا وصارخا في شؤون البلاد، في حين لا تزال الشرطة النيجرية تفرض طوقا أمنيا حول مقر السفارة الفرنسية بعد رفع الحصانة عن السفير سيلفان إيت.

ونددت الحكومة المعيّنة من المجلس العسكري ، بتصريحات الرئيس الفرنسي، الاثنين الماضي، التي أكد فيها أن السفير الفرنسي لدى النيجر سيبقى في منصبه رغما عن قادة الانقلاب.

وقالت "الحكومة" إن تصريحات ماكرون تدخُّل صارخٌ في شؤون النيجر الداخلية وتهدف لإدامة علاقة الراعي والعميل بأي ثمن، وفق تعبيرها.

واتهمت ماكرون باستغلال دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) ومحاولة إجبارها على إرساء ما وصفته بالمشروع الاستعماري.

وقالت إن تصريحات ماكرون تهدف إلى خلق انقسام عرقي وتحريض النيجريين ضد بعضهم.