عوار يخرج مصابا

لم تكتمل فرحة مشاركة الدولي الجزائري حسام عوار أساسيا في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي التي جمعت بين روما وميلان، اليوم الجمعة، على ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية.

وخرج الدولي الجزائري مصابا في الدقيقة الـ31 من المواجهة عندما كان ناديه منهزما بهدف دون مقابل وعلامات الحسرة بادية على وجهه، فيما لم تعرف مدى خطورة الإصابة وفترة الغياب.

ويأتي هذا قبيل انطلاق تربص المنتخب الوطني هذا الإثنين والذي ستتخلله مواجهتي تنزانيا في تصفيات "الكان" والسنغال وديا، ما يرجح تضييع لاعب ليون السابق لفترة التوقف الدولي.