أمطار غزيرة تجتاح 29 ولاية

توقعت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت، تساقط أمطار غزيرة وسط وغرب بالإضافة إلى جنوب البلاد.

وأفادت نشرية خاصة، أن أمطارا غزيرة تتراوح ما بين 20 و30 ملم محليا، على ولايات: البويرة، المدية، البليدة، تيزي وزو والجلفة، بالإضافة إلى ولايات الجزائر العاصمة، بومرداس، بجاية، برج بوعريريج، المسيلة، الأغواط، البيض، النعامة، تمنراست، إن قزام وبرج باجي مختار، وذلك ابتداء من منتصف نهار اليوم إلى غاية منتصف الليل.

فيما يستمر تساقط الأمطار الغزيرة إلى غاية الأحد صباحا على ولايات: تلمسان، عين تيموشت، وهران، مستغانم، تيبازة، سيدي بلعباس، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، سعيدة، تيارت وتيسمسيلت.