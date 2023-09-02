استشهاد قائد عسكري في جبهة البوليساريو

أفادت وكالة الأنباء الصحراويّة (واص) بأنّ قائدا عسكريا في جبهة البوليساريو استشهد الجمعة مع ثلاثة من الجيش الصحراويّ جرّاء قصف شنّه الاحتلال المغربيّ في الصحراء الغربيّة.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراويّة أنّه بتاريخ "اليوم 01 أيلول/سبتمبر 2023"، "ارتقى الجمعة القائد الميداني والقيادي قائد الناحية العسكرية السادسة أبا عالي حمودي شهيدا في ميدان الشرف وهو يقود هجمات ضد قوات الاحتلال المغربي بجدار الذل والعار".

وقالت الوكالة الصحراوية، أن الشهيد هو أبا عالي حمودي قائد الناحية العسكرية السادسة أرتقى شهيدا وهو يقود هجمات ضد مواقع قوات الاحتلال المغربي في جدار الذل والعار.

ونعت رئاسة الجمهورية الصحراوية، القائد الميداني والقيادي قائد الناحية العسكرية السادسة، عضو الأمانة الوطنية السيد أبا عالي حمودي الذي أرتقى شهيدا في ميدان الشرف مع أربعة من رفاق السلاح، وأعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم السبت 02 سبتمبر.