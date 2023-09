Pluies orageuses dans 29 wilayas du pays

Les services météorologiques prévoient de fortes pluies dans plusieurs wilayas du pays.

Le BMS précise que les précipitations de 20 et 30mm concenreront de 12h à 00h les wilayas de Bouira, Médéa, Blida, Tizi Ouzou, Djelfa, Alger, Boumerdes, Béjaia, Bordj Bou Arreridj, M'sila, Laghouat, El Bayadh, Naama, Tamanrasset, In Guezzem et Bordj Badji Mokhtar.

De fortes pluies concerneront jusqu'à demain les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Tipaza, Sidi Bel Abbès, Mascara, , Relizane, Chlef, Ain Defla, Saida, Tiaret et Tissemsilt.