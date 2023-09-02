أولمبي الشلف يدعّم صفوفه بلاعب مغترب

أعلن نادي أولمبي الشلف، ضمه للاعب المغترب ريان صهيب شكري صاحب الـ 21 عاما والذي كان يلعب بنادي " أتليتيك أنديانا" الأمريكي.

وقال الوافد الجديد المتوّج بقلب كأس الجزائر، والناشط في منصب متوسط ميدان هجومي ويلعب بالقدم اليسرى:" أنا جد مسرور بإلتحاقي بهذا النادي الذي شاهدته الموسم الماضي و سعيد للغاية بإتاحة هذه الفرصة لي للمجيء هنا".

وأضاف:" أشكر الجميع ( الإدارة ، اللاعبين و الجمهور )و سأعمل لإستغلال الفرصة جيداً و أكون عند حسن الظن ، سنسعى جاهدين لتقديم موسم أفضل مليء بالنجاحات و فيها خير إن شاء".