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أولمبي الشلف يدعّم صفوفه بلاعب مغترب

رياضة
2 سبتمبر 2023 ()
شاهر.ع
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 أعلن نادي أولمبي الشلف، ضمه للاعب المغترب ريان صهيب شكري صاحب الـ 21 عاما والذي كان يلعب بنادي " أتليتيك أنديانا" الأمريكي.

وقال الوافد الجديد المتوّج بقلب كأس الجزائر، والناشط في منصب متوسط ميدان هجومي ويلعب بالقدم اليسرى:" أنا جد مسرور بإلتحاقي بهذا النادي الذي شاهدته الموسم الماضي و سعيد للغاية بإتاحة هذه الفرصة لي للمجيء هنا".

وأضاف:" أشكر الجميع ( الإدارة ، اللاعبين و الجمهور )و سأعمل لإستغلال الفرصة جيداً و أكون عند حسن الظن ، سنسعى جاهدين لتقديم موسم أفضل مليء بالنجاحات و فيها خير إن شاء".

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