المدية: وفاة و7 جرحى في حادثي مرور

تدخلت صباح اليوم مصالح الحماية المدنية بقصر البخاري جنوبي المدية من أجل حادث مرور نجم عن انحراف شاحنة وانقلابها على الجانب بمنطقة البلاطو على مستوى الطريق الوطني رقم 60 بلدية بوغار، والذي تسبب في وفاة شخص يبلغ من العمر 59 سنة، وقد تم تحويل جثته إلى مستشفى قصر البخاري.

كما تدخلت صببحة اليوم مصالح الحماية المدنية لدائرة عين بوسيف جنوب شرقي المدية من أجل حادث مرور نجم عن انحراف وانقلاب سيارة سياحية بالمكان المسمى امام محطة الخدمات بمحاذاة الطريق الوطني رقم 40 ببلدية اولاد معرف تسبب في إصابة أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين (16 سنة و 64 سنة) بجروح وكدمات بالرأس والأطراف.

اما الحادث الثاني والذي نجم عن اصطدام بين سيارة وشاحنة ذات مقطورة بمنطقة الغزاغزة على مستوى الطريق السيار شمال جنوب بلدية المدية، فقد تسبب في إصابة ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين (25 سنة و34 سنة) بجروح الضحايا تم إسعافهم ونقلهم من طرف إلى مستشفى.