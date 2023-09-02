ما مدى خطورة إصابة عوّار؟

خرج الدولي الجزائري حسام عوّار مصابا في الدقيقة الـ 31 من المواجهة عندما كان ناديه متأخرا بهدف دون مقابل وعلامات الحسرة بادية على وجهه، فيما لم تعرف لحد الآن مدى خطورة الإصابة وفترة الغياب.

و وفق تقارير إعلامية إيطالية، صادرة اليوم السبت فإن اللاعب السابق لأولمبيك ليون الفرنسي، يعاني من إصابة عضلية في فخذه الأيسر.

وحسب" كالتشيو ميركاتو نيوز"، فإنه من الصعب تحديد مدة تعافيه، ولكن هناك مؤشرات بأنها ستكون طويلة، وسيخضع اللاعب لفحوصات مؤكدة للكشف عن نوعية الإصابة.

" لا غازيتا ديلو سبورت"، سلطت الضوء على الإصابات على مستوى فريق روما ، إذ يعد عوار ثالث لاعب يتعرض لشد عضلي، وهذا ما جعل المدرب مورينيو حيال ذلك، لكن المصدر ذاته، أوضح بأن هناك أمل على أن يكون متاحا بعد فترة التوقف الدولي.

يذكر أن عوّار، يتواجد ضمن قائمة بلماضي التي أعلن عنها تحسبا لمباراة تنزانيا و ودية السنغال هذا الشهر.