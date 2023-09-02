عرض جديد لاتصالات الجزائر

أعلنت اتصالات الجزائر، عن عرض ترويجي جديد ويتعلق بتخفيضات على أجهزة المودم إلى غاية 30 سبتمبر الجاري.

وفي بيان لذات المصالح أنه "من الآن وإلى غاية 30 سبتمبر 2023، استفيدوا من تخفيضات استثنائية على أسعار أجهزة المودم والهواتف اللاسلكية التالية المتوفرة على مستوى وكالاتنا التجارية".

وأفادت الشركة، ان العرض يتضمن "جهاز المودم D-LINK DSL-224 بـ 5490 دج (عوض عن 6100 دج)، جهاز المودم D-LINK DSL-2750U بـ 4620 دج (عوض عن 5130 دج)، الهاتف اللاسلكي Panasonic (Kx-Tg1711) بـ 6300 دج (عوض عن 7000 دج)".

كما يمكن الاستفادة من العرض من خلال التقرب لإحدى الوكالات التجارية.