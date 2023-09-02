حجز كميات معتبرة من الكيف بأولاد جلال و برج باجي مختار

تمكنت فرق الجمارك من حجز كميات من الكيف المعالج و الوقود علاوة على عجائن بكل من أولاد جلال و برج باجي مختار حسبما أكدته المديرية العامة للجمارك في بيان لها اليوم السبت.

و أوضح المصدر أنه في سياق النشاط الميداني المشترك للفرق الجمركية العملياتية مع الأجهزة الأمنية، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بأولاد جلال التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببسكرة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، من حجز 9,51 كلغ من الكيف المعالج تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارة سياحية بعد إخضاعها للفحص الدقيق.

كما قام أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك ببرج باجي مختار التابعة المصالح مفتشية أقسام الجمارك بأدرار، الواقعة ضمن إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك ببشار، وفي عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي من إحباط عملية تهريب 42000 لتر من المازوت كانت معبأة ببراميل بلاستيكية بسعة 200 لتر و 15000 كلغ من العجائن، مع حجز شاحنة وجرار طريقي استعملا في نقل وتهريب البضائع، يضيف البيان.

وتجسد العمليتان -تضيف المديرية ذاتها- “التنسيق الميداني المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة التهريب بشتى أشكاله لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا حماية الاقتصاد الوطني ومحاربة الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالمضاربة وتهريب المواد المدعمة وذات الاستهلاك الواسع.