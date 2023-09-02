كرة السلة: جنوب السودان يضمن مشاركة تاريخية

ضمنت جنوب السودان مشاركة تاريخية في الألعاب الأولمبية المقررة صيف 2024 في باريس، وذلك بحسمها البطاقة الإفريقية المؤهلة مباشرة إلى منافسات كرة السلة للرجال بفوزها الكبير على أنغولا 101-78 في مانيلا في مباريات تحديد المراكز من 17 إلى 32 في المونديال المقام في الفلبين وإندونيسيا واليابان.

وكانت جنوب السودان تتنافس مع مصر على البطاقة المخصصة للقارة الإفريقية مباشرة إلى الأولمبياد، وبتحقيقها فوزها الثاني في المجموعة الثالثة عشرة والثالث في المونديال، ضمنت أن تكون أفضل منتخبات القارة السمراء أمام مصر التي خسرت أمام نيوزيلندا في المجموعة الرابعة عشرة 86-88.