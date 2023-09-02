تمديد غير قانوني.. ومصير مجهول

بتمديدها آجال إيداع ملفات الترشح لانتخابات الفاف، المقررة يوم 21 سبتمبر الجاري، للمرة الثانية، تكون لجنة الانتخابات أو الترشيحات قد أقرت بفشلها في تسيير هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب تطبيق القانون لا غير.

في خرجة ثانية غير متوقعة تماما، فقدت لجنة الترشيحات التي يرأسها علي مالك مصداقيتها والأكثر من هذا تحولت إلى لجنة للاستنتاجات لا لجنة قانون، كما هو معمول به في العالم، لاسيما أن القانون لا يسمح لها بتمديد الآجال والأكثر من هذا فهي مطالبة وملزمة باحترام الآجال التي حددتها هي نفسها في بياناتها. لجنة علي مالك الفاقدة للشرعية، وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-09 المؤرخ في 12 سبتمبر 2023 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 14-330 المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المحدد لكيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها ووفقا أيضا للقانون الأساسي للفاف، قامت بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح دون أن تعطي أدنى توضيحات حول أسباب التمديد في البيان التي نشرته ليلة يوم الأربعاء المنصرم، مكتفية بمطالبة المترشحين الثلاثة بتسوية ملفاتهم، ما فتح باب التأويلات على مصراعيه وفتح أيضا باب التساؤلات، خاصة سبب التمديد وهل التسوية تخص المترشحين الثلاثة في حد ذاتهم أم قوائم مكاتبهم الفديرالية التي اقترحوها في ملفاتهم حين تم إيداعها يوم 27 أوت المنصرم؟

الغريب في الأمر أن جميع الأطراف المعنية التزمت الصمت، في مشهد بائس لا يبشر بالخير، بدءا برئيس لجنة الترشيحات علي مالك وأعضاء لجنته وكذا الأمين العام للفاف منير دبيشي العائد مؤخرا إلى أرض الوطن وحتى المترشحين الثلاثة الذين لم نسمع عنهم أي تصريح أو رد فعل عقب بيان لجنة الترشيحات، باستثناء تغريدة من المترشح وليد صادي الذي كتب على شبكة التواصل الاجتماعي أن ملفه كامل وأنه يستوفي كل الشروط القانونية"، علما أن "الخبر" حاولت الاتصال بجميع الأطراف غير أن لا أحد رد على مكالمتها.

الطامة الكبرى أيضا هي التزام الوزارة الوصية الصمت في وقت حساس يتطلب الحكمة وحسن التسيير للخروج من هذا المأزق الذي تتحمل مسؤوليته كل الأطراف، بما فيها وزارة الشباب والرياضة التي لم تلزم وفقا لما يتيح لها القانون الفاف بتكييف قوانينها مع قوانين الاتحاد الدولي للعبة، والمسؤولية أيضا ملقاة على عاتق الرئيسين السابقين اللذين تعاقبا على مبنى دالي ابراهيم في هذه العهدة الأولمبية التي شهدنا فيها خيبات متتالية مست المنتخب الوطني الذي يقوده جمال بلماضي والمنتخبات الشبانية والنسائية والشاطئية وداخل القاعة وخارج القاعة ووو..