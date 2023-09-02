انفجار عنابة: إنقاذ رضيعة من تحت الأنقاض

تم إجلاء رضيعة تبلغ من العمر 10 أشهر بعد إنقاذها من تحت الأنقاض في حادث انفجار الغاز الذي وقع اليوم السبت بعمارة سكنية ببلدية البوني بولاية عنابة وإجلائها إلى مصحة طب الأطفال التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي، حسب ما أكده المكلف بالاتصال بالمديرية المحلية للحماية المدنية، الملازم، بلال أبيوض .

وأوضح نفس المصدر بأن الرضيعة قد تم إجلاؤها بعد عمليات بحث قامت بها فرق الحماية المدنية استغرقت أكثر من ساعتين، مضيفا بأن مجموع المصابين في الحادث قد ارتفع إلى 13 مصابا تم نقلهم إلى مستشفيات عنابة والبوني.

ويتم حاليا التكفل بالمصابين الذين تم إجلاؤهم حسب حالات الإصابة إلى كل من مصلحة الحروق الكبرى بالمستشفى الجامعي ابن سيناء وقسم الاستعجالات الطبية والجراحية بالمستشفى الجامعي ابن رشد بعنابة، فيما يجري التكفل بالأطفال المصابين بكل من مصحة طب الأطفال "سانت تيراز" التابعة للمركز الاستشفائى الجامعي بعنابة ومستشفى طب الأطفال بالبوني، حسب ما أفاد به من جهته، مدير المركز الاستشفائى الجامعي لعنابة، رشيد دراجي.

وقد سخرت مصالح ذات المركز الاستشفائي الجامعي فرقا طبية إلى جانب التكفل النفسي بالمصابين من الأطفال وأوليائهم، كما أكده ذات المسؤول .

وجرت عمليات الإنقاذ والإجلاء تحت إشراف سلطات الولاية، فيما تتواصل حاليا بمكان الحادث المعاينة التقنية للشقق التي تتواجد بطوابق العمارة التي تعرضت لحادث الانفجار لتأمين سكان العمارة.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب هذا الانفجار.