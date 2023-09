Première réaction de Feghouli convoqué par Belmadi

L’international algérien Sofiane Feghouli, qui joue au championnat turc a été convoqué par le sélectionneur national Djamel Belmadi, pour le prochain stage des verts en prévision des deux rencontres face à la Tanzanie et au Sénégal.

Sur sa page Tweeter, Feghouli a remercié le sélectionneur Djamel Belmadi pour la confiance qu’il a placée en lui et n’a pas manqué, également, de remercier le peuple algérien de l’avoir encouragé.

« Fier, merci au peuple pour les encouragements, merci à mon frère Djamel et son staff pour la confiance. Prêt à aider cette nouvelle génération de petits frères talentueux à s’affirmer et performer pour apporter de la joie au pays insh’Allah. Vive l’Algérie ».