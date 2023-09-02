"الأفافاس" يطرح مبادرة سياسية

ثمن الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، اليوم السبت الجهود المبذولة في اتجاه "تعزيز الرابط الوطني وترقية الحوار كوسيلة لتحصين الوطن ولمواجهة التحديات والتهديدات التي تعترضه".

وأوضح الأمين الوطني الأول للحزب يوسف أوشيش في ندوة صحفية بالمقر الوطني بالعاصمة أن حزبه سيشرع في مشاورات معمقة مع الأحزاب السياسية حول الاشكاليات والقضايا البالغة الأهمية التي تعني مستقبل البلاد على جميع الأصعدة مع تقديم اقتراحات سيما لتكريس دولة القانون، تعزيز دور الهيئات المنتخبة، هذا بالإضافة إلى تقديم اقتراحات كحلول لإصلاح المنظومة الاقتصادية.

وعند اختتام المشاورات سيتم تقديم وثيقة توافقية إلى كل الشركاء السياسيين على أن تقدم بصفة جماعية إلى رئيس الجمهورية، حسب الأمين الوطني الأول للحزب.

وتحدث أوشيش عن إطلاق مبادرة مفتوحة أمام كل القوى السياسية التي تحترم دستور وقوانين الجمهورية لتقديم اقتراحات بخصوص القضايا التي تهم البلاد، مبرزا أن هذه المبادرة "التي تندرج بعيدا عن الاستحقاقات الانتخابية موجهة إلى كل القوى السياسية الملتزمة بالدفاع عن دولة القانون، الحريات والعدالة الاجتماعية وبالمواجهة الحازمة للمحاولات، الداخلية والخارجية، التي تستهدف المساس بسلامة ووحدة البلاد وبالدولة ومؤسساتها وتحت أي ذريعة كانت".

وأشار إلى أن حزبه يسعى إلى أن تكون المبادرة "توافقية وبناءة وغير موجهة ضد أي طرف".