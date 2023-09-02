حجز قنطارين من الكيف المعالج بتلمسان

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بتلمسان، الأسبوع المنصرم، من حجز قنطارين و6 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية مختصة في تهريب المخدرات، حسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أن الشبكة الإجرامية مختصة في تهريب المخدرات عبر إقليم ولاية تلمسان باتجاه المناطق الداخلية للوطن، حيث تم العثور على الكمية المحجوزة مخبأة بإحكام داخل مركبتين نفعيتين.

وأضاف البيان أنه "تم تقديم المشتبه فيهما لدى محكمة سبدو بتاريخ 31 أوت 2023، عن قضية جناية المتاجرة في المخدرات بطريقة غير مشروعة، حيازتها، تخزينها ونقلها بواسطة مركبة مهيأة بمخزن سري معد للتهريب في إطار جماعة إجرامية منظمة.