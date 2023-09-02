"الخضر": تغيير جديد في مكان إجراء التربص

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم السبت، أن المنتخب الوطني الأول سيتربص في مدينة قسنطينة، تحسبا لمواجهتي تنزانيا (تصفيات "الكان") والسنغال (ودية) هذا الشهر.

وسيستمر المعسكر التدريبي من 4 إلى 12 سبتمبر 2023 وتتخلله مواجهة تنزانيا يوم 7 سبتمبر في عنابة والسنغال يوم 12 سبتمبر بدكار.

ووفق ذات المصدر، ستقام تدريبات أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، في مدينة قسنطينة بمركب الشهيد الحملاوي، كما سيقيم وفد "الخضر" في الفندق العسكري بالولاية وسيستفيدون من جميع وسائل الراحة.

وحسب بيان "الفاف" فإن التغيير في مكان تربص المنتخب الوطني جاء بعد تدخل وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، حيث تقرر إتاحة البنى التحتية المتواجدة على مستوى مدينة سيرتا، وتحديدا أرضية ملعب الشهيد حملاوي التي تمت زيارتها اليوم السبت من طرف أعضاء الجهاز الفني وعلى رأسهم المدرب الوطني جمال بلماضي.

وكان التربص مبرمجا على مستوى المركز التقني بسيدي موسى في العاصمة، قبل أن تعلن "الفاف" أمس الجمعة نقله إلى مدينة طبرقة التونسية بسبب عدم جاهزية أرضية ميدان المركز، ليتقرر في الأخير إقامته المعسكر التدريبي في مدينة الجسور المعلقة.