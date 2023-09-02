فتح تحقيق في حادث عنابة

أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، اليوم السبت، فتح تحقيق في حادث انفجار الغاز الذي وقع ببلدية البوني في ولاية عنابة وخلف عدة جرحى.

وجاء في البيان "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار الرأي العام، أنه بتاريخ اليوم 02-09-2023 على الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا، وقع انفجار للغاز في إحدى الشقق السكنية بعمارة بحي طارق بن زياد، بلدية البوني، ولاية عنابة، أين أصيب 17 شخصا نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، كما خلف أضرار مادية بليغة بالعمارة".

وحتم ذات البيان "وكيل الجمهورية انتقل إلى عين المكان وأمر بفتح تحقيق حول الوقائع ويشمل أيضا معايير السلامة للأجهزة الكهرومنزلية المستعملة".