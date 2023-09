Changement dans le lieu du stage des « verts »

Le stage de l’équipe nationale, en prévision de la date FIFA, allant du 4 au 12 septembre 2023, et des deux matchs, contre la Tanzanie (le 07/09) à Annaba pour le compte de la 6ème et dernière journée du groupe F des éliminatoires de la CAN TotalEnergies – Côte d’Ivoire 2023, et face au Sénégal en amical (le 12/09) à Dakar, aura finalement lieu dans la vile de Constantine, au niveau du complexe Chahid Hamlaoui, a fait savoir ce samedi la fédération algérienne de football.

« En effet, suite à l’intervention du Ministre de la jeunesse et des sports M. Abderrahmane HAMMAD, il a été décidé de mettre à la disposition de la sélection nationale les infrastructures se situant au niveau de l’antique Cirta, à savoir les terrains du stade Hamlaoui qui ont fait l’objet d’une visite ce samedi 2 septembre 2023 des membres du staff technique, dont le coach national Djamel BELMADI », poursuit la même source.

Aussi, les Verts éliront domicile au niveau de l’hôtel du Cercle Régional Militaire de Constantine où ils bénéficieront de toutes les commodités pour accomplir leur stage.

« Enfin, la Fédération algérienne de football, à travers son secrétaire général, tient à remercier le Ministère de la jeunesse et des sports ainsi que l’administration du Ministère de la défense nationale pour leur précieuse aide et collaboration », conclut le communiqué.