القسم الثالث: أندية الجنوب الغربي تقرر مقاطعة البطولة

توصلت، مساء اليوم، أندية القسم الثالث بالجنوب الغربي إلى قرار يقضي بمقاطعة البطولة للموسم الحالي

وعقد هؤلاء اجتماع تنسيقي هذا اليوم السبت بفندق الساورة بمدينة تاغيت التى تقع جنوب ولاية بشار بنحو 90 كلم بحضور 16 رئيس نادي.

وتم الاتفاق بالإجماع على مقاطعة البطولة للموسم الرياضي الحالي 2023/2024 إلى غاية الاستجابة لمطالبهم وكلفت النوادي ممثلين عنهم قصد إجراء اتصالات بكافة الجهات المعنية وتوضيح كافة الأمور التي أدت إلى هذا القرار للفصل فيها.

وتتمثل أهم مطالب الأندية في الدعم المالي والتكفل بالنقل والإيواء خلال التنقلات إلى جانب تهيئة بعض الملاعب في عدد من ولايات الجنوب الغربي.