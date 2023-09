Ouverture d’une enquête sur l’explosion d’Annaba

Le procureur de la République près le tribunal d’El-Hadjar, a ouvert une enquête suite à l’explosion de gaz qui s’est produite dans un immeuble dans la commune d’El Bouni, dans la wilaya d’Annaba et qui a fait un bilan de plusieurs blessés.

« En vertu des dispositions de l’article 11, alinéa 03 du code des procédures pénales, le procureur de la République près le tribunal d’El Bouni, informe l’opinion publique qu’en date du 02-09-2023, à 09 :45mn une explosion de gaz a eu lieu dans l’un des appartements d’un immeuble sis à la cité Tarek Ibn Ziyad, dans la commune d’E Bouni, wilaya d’Annaba, où 17 personnes ont été blessées et ont toutes été transférées vers l’hôpital pour recevoir les soins. Cette explosion a également causé des dégâts considérables au bâtiment », lit-on dans le communiqué du parquet du tribunal d’El Bouni.

Le procureur de la République s’est déplacé sur le lieu de l’incident et ordonné l’ouverture d’une enquête sur les faits et sur les normes de sécurité des appareils électroménagers utilisés, lit-on dans le même communiqué.