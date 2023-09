Le FFS lance une initiative politique

Le FFS salue les efforts consentis pour le renforcement du lien national et la promotion du dialogue

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a salué, samedi, les efforts consentis pour "le renforcement du lien national et la promotion du dialogue en vue d'immuniser le pays contre les menaces qui le guettent".

Animant une conférence de presse au siège national du parti à Alger, Aouchiche a précisé que son parti "engagera des concertations approfondies avec l'ensemble des partis politiques autour des problématiques cruciales qui engagent l'avenir du pays à tous les niveaux".

Il s'agit, selon lui, de faire des propositions visant notamment à consacrer l'Etat de droit, à renforcer le rôle des instances élues et à réformer le système économique.

Au terme de ces concertations, poursuit le premier secrétaire national du FFS, un document consensuel sera soumis collectivement au président de la République.

Cette initiative est ouverte à toutes les forces politiques respectueuses du cadre constitutionnel et des lois de la République, a-t-il soutenu, ajoutant qu'"elle s'adresse à toutes les forces politiques engagées dans la défense de l'Etat de droit, des libertés et de la justice sociale et luttant contre les velléités, internes ou externes, d'atteinte à l'intégrité et à l'unité du pays, à l'Etat et à ses institutions".

Cette initiative se veut "consensuelle et constructive" et "n'est dirigée contre aucune partie", a insisté le premier secrétaire national du FFS.