فيضانات: قتلى في تلمسان ومفقودين في البيض

أعلنت مصالح الحماية المدينة عن تسجيل وفاة 04 أشخاص إثر ارتفاع منسوب مياه واد الدالية بلدية باب العسة بولاية تلمسان،أين جرفت المياه سيارة على متنها 04 أشخاص تم انتشالهم من طرف عناصر الحماية المدينة (02 من جنس ذكر يبلغان من العمر 22 و 73 سنة، و02 من جنس أنثى تبلغان من العمر 59 و 69 سنة تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي.

وبولاية البيض أدى ارتفاع منسوب مياه واد الشادلي، الى فقدان 05 أشخاص، وتم تنصيب مركز قيادة عملي وتدعيم فرق البحث بـ 05 كلاب مدربة من ولاية عين تيموشنت، سيدي بلعباس و تيارت.