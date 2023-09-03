هذه هي نسبة تلبية حركة تنقل الأساتذة

قال وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن نسبة التلبية في الحركات النقلية للأساتذة بين الولايات، كانت مرتفعة وهي سابقة في القطاع.

وقال الوزير في ندوة صحفية على هامش إشرافه على ملتقى التكوين لتقييم امتحان المكتسبات في العاصمة، إن نسبة التلبية في الحركات النقلية بين الولايات بلغت 93 بالمائة.

وأوضح الوزير أن قطاعه يعمل على معالجة الدخول والخروج للأساتذة المشاركين في هذه العملية، معتبرا أنهم يعدون بالآلاف والكثير منهم سيستفيد من النتائج التي تمت رقمنتها.

وفي سياق آخر قال الوزير أن الهدف من امتحان تقييم المكتسبات الذي يعد نظام تقييمي جديد، هو تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومخطط عمل الحكومة، وإعادة النظر في المنظومة التقييمية للامتحانات المدرسية الوطنية.

" وبالتالي التخلي عن امتحان مرحلة التعليم الابتدائي وتعويضه بامتحان تقييم المكتسبات. الذي يتطرق الى التفاصيل والتغرات والفجوات التي تسجل عند ابناءنا والتي لا يتم اكتشافها والاطلاع عليها”.