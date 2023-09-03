وجهة بلجيكية للاعب "الخضر"

فصل أغلب تعداد المنتخب الوطني لكرة القدم، في وجهتهم الكروية منهم من فضل الاستقرار ومنهم من قرر تغيير الأجواء بحثا عن تحديات أكبر.

ولا يزال الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة دون فريق منذ رحيله عن براست الفرنسي بعد نهاية عقده وهو الذي كان يأمل في الانتقال إلى الخليج لكن الأمور لم تسير بشكل جيد.

ووفق الصحفي الجزائري نبيل جاليت، العارف بخبايا الكرة الأوروبية وانتقالات اللاعبين، فإن متوسط ميدان "الخضر"، مرشح بقوة للإلتحاق بنادي ستنادار دو لياج البلجيكي الذي يريد ضمه. يذكر أن بلقبلة كان حاضرا، خلال المعسكر الإعدادي الماضي للمنتخب الوطني.