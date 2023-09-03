دفعة معنوية لبراهيمي في بريست

خطف نادي ران، نقطة ثمينة من ميدان بريست بعدما فرض عليه التعادل بدون أهداف وذلك لحساب الجولة الرابعة من منافسات الدوري الفرنسي. ويعد هذا أول تعادل لبريست في أربع جولات بعد فوزين وخسارة، بينما يعد ثالث تعادل لرين على التوالي.

ويضم بريست في صفوفه الدولي الجزائري، بلال براهيمي الذي أعير مع ختام الميركاتو الصيفي من نيس لمدة سنة واحد، فيما يلعب مواطنه أمين غويري مع ران وهو الذي كان يلعب كذلك ضمن صفوف نيس.

وقال مدرب بريست عقب اللقاء:" أرفع القبعة لمديرنا الرياضي، غراك لورينزي، الذي نجح في جذب لاعبين ذوي جودة عالية وتعزيز التعداد من فترة الانتقالات، فبلال براهيمي دخل اليوم بعزم كبير".

يذكر أن براهيمي، دخل بديلا في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء.