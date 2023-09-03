إنتاج 48 ألف لوحة إلكترونية موجهة للمؤسسات التربوية

أنتجت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس 48 ألف لوحة إلكترونية موجهة للمؤسسات التربوية تحسبا للدخول المدرسي المقبل وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة مع قطاع التربية الوطنية، حسبما علم لدى الرئيسة المديرة العامة لذات المؤسسة العمومية.

وأوضحت باية قنديل، في تصريح ل(وأج) أن وزارة التربية الوطنية أبرمت اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ومؤسسة ألفاترون العمومية من أجل إنتاج 72 ألف لوحة إلكترونية للموسم الدراسي المقبل وقد تم في هذا الإطار إنتاج 48 ألف وحدة.

وقد تم مضاعفة الجهود خلال الآونة الآخرة من أجل إنتاج هذه الحصة من اللوحات الإلكترونية الموجهة لتلاميذ المدارس الابتدائية حيث تم تجنيد فرق تقنية متخصصة تمكنت من إنتاج حوالي 3 آلاف لوحة إلكترونية في اليوم وذلك على مستوى ثلاث خطوط إنتاج، تضيف نفس المسؤولة.

وأفادت أنه تم كذلك إنتاج 1.418 جهاز شحن خاص باللوحات الإلكترونية حيث يسمح كل جهاز بشحن 36 لوحة إلكترونية، مشيرة إلى أنه سيتم توزيع هذه الأجهزة عبر مختلف المؤسسات التربوية التي استفادت من العملية.

للتذكير، تمكنت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس من إنتا 48 ألف لوحة إلكترونية خلال العام الماضي ولا تزال الجهود متواصلة لإنتاج المزيد من هذه المعدات الموجهة للمدارس الابتدائية وذلك في إطار البرنامج الذي أعدته وزارة التربية الوطنية لتعميم استعمال هذه الأجهزة الإلكترونية.