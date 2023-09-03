البيض: العثور على ثلاث جثث جرفهم واد مكثر

تم صبيحة هذا اليوم العثور على ثلاث جثث امرأتان ورجل من بين الخمسة الذين جرفتهم البارحة سيول واد مكثر بالبيض.

وحسب مصادرنا فإن الضحايا تم العثور عليهم بمنطقة الباتوار في حين ما تزال الأبحاث جارية عن بقية المفقودين بمشاركة واسعة من المواطنين وأفراد الحماية والجيش.

للإشارة فإن مصالح الحماية المدنية كانت قد عثرت البارحة على سيارة الضحايا دون ركابها الذين جرفهم الواد بفعل غزارة الأمطار التي عرفتها الولاية والتي أدت إلى تدفق مياه الأودية.

كما لقي 4 أشخاص مصرعهم بولاية تلمسان إثر ارتفاع منسوب مياه واد الدالية بلدية باب العسة.