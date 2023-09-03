المدية: الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في السرقة

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الرابع بالمدية نهاية الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواطنين و توقيف جميع أفرادها.

وقائع القضية تعود بعدما تقدمت مواطنة أمام مصالح الأمن الحضري الرابع من أجل تقييد شكوى رسمية ضد (03) أشخاص تجهل هويتهم، بخصوص تعرضها إلى فعل السرقة التي استهدفت حقيبهتا التي كانت تحتوي على مبلغ مالي بالإضافة إلى مفتاح المحل وهاتف نقال على مستوى الشارع الرئيسي لمدينة المدية.

فورها باشرت عناصر الضبطية القضائية عمليات البحث و التحري، التي مكنت من توقيف أحد أفراد الشبكة ومن خلال التحقيق معه تم تحديد هوية شركائه (02) في عملية السرقة ، الذين تم توقيفهما.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، عن قضية السرقة بالتعدد و تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.