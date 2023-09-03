نائب كاتب الدولة الأمريكي في الجزائر

استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، اليوم بمقر الوزارة، نائب مساعد كاتب الدولة الأمريكي، جوشوا هاريس، الذي حلَّ في زيارة عمل إلى الجزائر تندرج في إطار الجولة التي يقوم بها في المنطقة.

وجاء في بيان الوزارة "وخلال المحادثات، استعرض الطرفان سبل وآفاق دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي لقضية الصحراء الغربية بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، إلى جانب مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي، لا سيما في سياق الأزمة التي تشهدها جمهورية النيجر".

وأضاف المصدر ذاته "كما تطرقا أيضا إلى عديد الملفات المتعلقة بالعلاقات الجزائرية- الأمريكية، وذلك تحضيرا للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي بين البلدين المزمع عقدها شهر أكتوبر بواشنطن."