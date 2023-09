Inondations: 7 morts et des disparus à Tlemcen et El Bayadh

Quatre personnes ont trouvé la mort suite à la montée des eaux de Oued Dalia dans la comme de Bab El-Assa dans la wilaya de Tlemcen, ont indiqué les services de la protction.

les victimes (02 hommes âgés de 22 et 73 ans et 02 femmes agées de 59 et 69 ans) ont été emportées dans leurs véhicules par les eaux. leurs corps ont été récuprérés et transférés à la morgue de la ville.

Trois personne ont également perdues la vie et deux sont toujours portées disparues suite à la montée du niveau de Oued Chadli, dans la wilaya d'El Bayadh. Elle sont activement recherchées par les équipes de la protection civile de la région, soutenues par 05 équipes cynophiles des wilayas de Ain Temouchent, Sidi Bel Abbès et Tiaret.