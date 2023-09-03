إرتفاع عدد ضحايا سيول البيض وتلمسان إلى ثمانية أشخاص

إرتفع عدد الضحايا الذين جرفتهم سيول الأودية بتلمسان والبيض إثر التقلبات المناخية التي شهدتها الولايتان مساء أمس السبت إلى ثمانية قتلى بعدما تم العثور على جثة امرأة مفقودة بالبيض، حسبما علم اليوم الأحد لدى مصالح الحماية المدنية.

وكللت عملية البحث الواسعة التي باشرتها مصالح الحماية المدنية بولاية البيض بالعثور على جثة الضحية الرابعة بالقرب من وادي الموحدين ببلدية الرقاصة على بعد 25 كلم عن مدينة البيض مثلما أوضحته ذات المصالح.

وللتذكير فقد سبق لأعوان الحماية المدنية انتشال جثث ثلاثة أشخاص كانوا على متن نفس المركبة التي جرفتها سيول وادي الشاذلي الواقع بين البيض وقرية الحوض مساء أمس السبت، وفق نفس المصدر.

وتم العثور على الضحايا الثلاثة متوفين بعد عملية بحث واسعة لأعوان الحماية المدنية بالمنطقة حيث تم العثور على جثتي امرأتين بوادي الدفة العابر لمدينة البيض في حين تم العثور على الجثة الثالثة (جنس ذكر) بالوادي المحاذي لقرية بن جراد على بعد 12 كلم عن عاصمة الولاية، حسب ذات المصدر.

كما تسببت التقلبات المناخية في وفاة أربعة أشخاص (رجلان و إمرأتان) تتراوح أعمارهم بين 22 و73 سنة كانوا على متن مركبة جرفتها سيول وادي الدالية ببلدية باب العسة (ولاية تلمسان) .