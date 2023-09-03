توقف حركة المرور بسبب حريق بجانب الطريق السيار بالجباحية

توقفت حركة المرور ظهيرة اليوم الأحد على مستوى الطريق السيار شرق- غرب المحاذي لبلدية الجباحية (غرب ولاية البويرة) بسبب اندلاع حريق بجانب الطريق المؤدي إلى الجزائر العاصمة، حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية.

وأوضح مسؤول بالمديرية المحلية للحماية المدنية، فاتح دوكاري أن "حركة المرور معلقة على مستوى الطريق السريع المؤدي إلى الجزائر العاصمة بسبب حريق تجري حاليا عملية إخماده"، مشيرا إلى "اتخاذ هذا الإجراء الوقائي من اجل تسهيل عمل رجال الإطفاء".

ومن جهته، أشار مسؤول بالجزائرية للطرق السريعة ، سليمان امحير، إلى قيام عناصر الحماية المدنية بالتعاون مع الجيش الوطني الشعبي حاليا بإخماد النيران من اجل استئناف حركة المرور على مستوى هذا المحور.