الجامعة العربية: اجتماع تحضيري للقمة العربية-الإفريقية

عقد الاجتماع التحضيري الثالث للقمة العربية-الإفريقية الخامسة، اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الأمانة العامة للجامعة ومفوضية الاتحاد الإفريقي ودولة الضيافة، المملكة العربية السعودية، وذلك للتحضير للموعد المقرر يوم 11 نوفمبر القادم.

وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، أن الاجتماع شهد مشاورات بين الأمانة العامة ومفوضية الاتحاد الإفريقي والمملكة العربية السعودية للوقوف على التحضيرات اللوجستية والإعداد الجيد للقمة.

كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية وموضوع الدورة الخامسة للقمة العربية- الإفريقية، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات والاجتماعات الرئيسية التي على صلة بالدورة الخامسة للقمة العربية-الإفريقية.