Le SG des AE reçoit le secrétaire d'Etat américain adjoint

Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounès Magramane, a reçu, dimanche, le sous-secrétaire d'Etat américain adjoint, Joshua Harris, qui effectue une visite de travail en Algérie, les deux parties ayant évoqué les moyens et les perspectives de soutien aux efforts des Nations Unies en faveur d'une solution politique à la question du Sahara occidental qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, indique un communiqué du ministère.

"Le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounès Magramane, a reçu, ce jour au siège du ministère, le sous-secrétaire d'Etat américain adjoint, Joshua Harris, qui effectue une visite de travail en Algérie dans le cadre de sa tournée dans la région", lit-on dans le communiqué.

Au cours de leurs entretiens, "les deux parties ont passé en revue les moyens et les perspectives de soutien aux efforts des Nations Unies en faveur d'une solution politique à la question du Sahara occidental qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, outre les derniers développements au Sahel, notamment la crise au Niger", selon la même source.

MM. Magramane et Harris ont également évoqué "plusieurs dossiers liés aux relations algéro-américaines, et ce, en prévision de la prochaine session du dialogue stratégique entre les deux pays, prévue au mois d'octobre à Washington", conclut le communiqué.